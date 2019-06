Jazz-Aktuell

Kampen Jazz by Till Brönner

In www.kampen.de auf der Insel www.sylt.de gibt es seit 2016 das Kampen Jazz by Till Brönner - https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner - www.tillbroenner.de - Ein Festival welches einen besonderen Flair hat und kostenlos ist . Das Festival findet am 12.und 13.Juli statt mit verschiedenen Gruppen und Till Brönner.