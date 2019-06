Jazz-Aktuell

125. Kieler Woche - Besucherrekord

Am Samstag 29.6. um 11 Ugr werden zur Segelparade auf der Innenförde über 100.000 Besucher erwartet. So auch am 30.6. zum Abschlußfeuerwerk. Der www.ndr.de mit dem Regionalsender www.ndr.de/sh berichten von der www.kieler-woche.de , wie auch der Hörfunk. Nach Schätzungen wird es einen neuen Besucherrekord von über 3 Mill. geben. Dann wird in www.kiel.de wieder für 2020 geplant. Doch vorher wird es ein Bürgerfest im Oktober ( 3.Okt.) zum " Tag der deutschen Einheit " in www.kiel.de geben.