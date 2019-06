Jazz-Aktuell

1.7.1961 Vertrag der Beatles

Am 1.7.1961 trat der erste Beatles -Vertrag www.thebeatles.com https://de.wikipedia.org/wiki/The_Beatles in Kraft , der mit Bert Kaempfert www.kaempfert.de https://de.wikipedia.org/wiki/Bert_Kaempfert - www.bert-kaempfert-stiftung.de in www.hamburg.de geschlossen wurde. Unterschrieben von John V. Lennon / James Paul MaCartney / Georg Harrison / Peter Best / - Der Vertrag galt für 1 Jahr , bis 30.6.1962 und verlängerte sich jeweils um ein Jahr,falls er nicht von einer der Parteien drei Monate vor Ablauf gekündigt wurde. Er beinhaltete die Aufnahmen von Schallaufnahmen und Herstellung.