Kampen Jazz by Till Brönner 12/13.7.

Seit 2016 veranstaltet www.tillbroenner.de in www.kampen.de auf der Ferieninsel www.sylt.de das Jazzfestival , mit verschiedenen Musikgruppen. Am 12 und 13 Juli ,bei freiem Eintritt ist es wieder so weit. Mehr über Till Brönner - https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner .