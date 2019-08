Jazz-Aktuell

Micro Festival Dortmund 23-25.8

In www.dortmund.de beginnt am 23.8, das Micro Festival bis 25.8. auf dem Friedensplatz . Mit dabei sind die Frauenband Iva Nova www.iva-nova.ru/index_en.php https://de.wikipedia.org/wiki/Iva_Nova sowie aus Südafrika Soweto Soul und aus Belgien Sitting Duck . Der Eintritt des Festivals vor dem Rathaus ist gratis. ------ - Ein Hinweis für " Junge Maler ab 1984. Die Stadt www.recklinghausen.de bietet bis 31.8. an sich zu bewerben .Dotiert ist der Preis mit 10.000.-€ . Informationen www.kunsthalle-recklinghausen.com ( gilt für die ganze BRD )