Jazz-Aktuell

Jazz / Klassik in HH / Köln / Essen

Die www.elbphilharmonie.de in www.hamburg.de bietet in der neuen Saison 90 Jazz-Konzerte an. Auch die www.koelner-philharmonie.de hat ein reichhaltiges Programm . Konzerte werden z.T. unter www.philharmonie.tv aufgezeichnet und sind abrufbar. Veranstaltungen in www.koeln.de unter www.koelnticket.de . Essen ist mit der www.folkwang-uni.de als Ausbildungsstatte für Musik / Theater ein Begriff in www.essen.de . Hier lebt auch die Jazzprofessorin / Wissenschaftlerin Ilse Storb , die mit 90 Jahren Konzerte gibt und ihr Leben dem Jazz gewidmet hat , Konzerte unter www.ilse-storb.de https://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Storb . In der www.philharmonie-essen.de diverse Jazz / Klassik-Veranstaltungen.