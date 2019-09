Jazz-Aktuell

Konzerte in Kiel-Sept.

Konzerte in Kiel-Sept.

In www.kiel.de finden Konzerte im www.prinzwilly.de - www.diepumpe.de - im www.max-kiel.de der www.forstbaumschule.de u. www.kulturforum-kiel.de u. www.sparkassen-arena-kiel.de statt , wo auch der www.thw-handball.de seine Spiele austrägt. Das Haus in der Innenstadt mit einem Parkplatz am Haus bietet für ausgewählte Konzerte Vip-Eventlogen an.