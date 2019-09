Jazz-Aktuell

Tag der Deutschen Einheit Programm in Kiel

Am 3.Oktober wird der Tag der Deutschen Einheit in Kiel als Gastgeber zum zweiten Mal , nach 2006 , nach dem Mauerfall , begangen. Erwartet werden der Bundespräsident , die Bundeskanzlerin , ,der Bundestagspräsident u. der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. An der Kiellinie findet das Bürgerfest des Landes am 2.u.3.Okt. statt , mit einer Ländermeile der 16 Bundesländer . Parallel wird in www.kiel.de am Rathaus ein Programm mit Livemusik-Poetry Slam- Tanz-Talk zum Thema " Mutiges Kiel " stattfinden , mit Bühnen von www.rsh.de - Die Seite www.kiel.de/mut-verbindet wird laufend aktualisiert u. ist mit der Internetseite des Landes verlinkt . Siehe auch www.google.de