Jazz-Aktuell

Tag der Deutschen Einheit -Kiel 2/3.Okt.

In www.kiel.de wird der Tag der Deutschen Einheit am 2.u.3.Oktober gefeiert . Es soll ein Bürgerfest werden. Angekündigt haben sich der Bundespräsident-die Bundeskanzlerin-der Bundestagspräsident u. der Präsident des Bundesverfassungsgerichtet. An der Kiellinie präsentieren sich die 16 Bundesländer .Ein Programm von www.rsh.de dem www.ndr.de mit Livemusik-Poetry Slam-Tanz wird geboten. Bühnen am Bahnhof - Kiellinie -u. Rathaus . Der www.ndr.de/sh überträgt in seinen Programmen -wie auch das www.zdf.de ( aus der www.sparkassen-arena-kiel.de ) Viele Stassen werden gesperrt. Alle Infos zu den Veranstaltungen unter www.mut-verbindet.de