Jazz-Aktuell

Global Citizen Festival 28.9.

Global Citizen Festival 28.9.

Das Festival findet im Central Park in New York statt , am 28.9. mit diversen Musikgrößen . Herzu gibt es ein Gewinnspiel ,wobei VIP Karten gewonnen werden können ( inkl. Flug) Weitere Infos unter www.globalcitizen.org/de/festival Weitere Informationen auch unter www.globalcitizen.org/de/ Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!