Am 21 /22.09 wird der neue Kulturraum KIME in der Stiftstraße 13 in www.kiel.de offiziell eröffnet. Aus diesem Anlass soll an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Kulturprogramm statt finden ,zu dem alle interessierten Besucher herzlich eingeladen sind. Am 21.9 ab 17 Uhr und 22.09. ab 11 Uhr. Weitere Informationen unter www.kimeprojekte.de