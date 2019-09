Jazz-Aktuell

Tag der Deutschen Einheit in Kiel 2/3.10.

Der Tag der Deutschen Einheit wird in www.kiel.de am 2. und 3. Oktober gefeiert . An der Kiellinie stellen sich die 16 Bundesländer vor. Verschiedene Politiker -wie der Bundespräsident -die Bundeskanzlerin u. a. kommen nach Kiel. Bühnen vom www.ndr.de - www.rsh.de präsentieren Künstler wie Johannes Oerding www.johannesoerding.de - Michael Schulte - Poetry Slam u. Autogramm stunden werden geboten. Gleichzeitig werden am 3.10. die Geschäfte geöffnet haben. Verkehrsbehinderungen wird es in der Stadt geben. Ein Teil der Veranstaltung wird vom www.zdf.de aus der www.sparkassen-arena-kiel.de übertragen - siehe www.mut-verbindet.de