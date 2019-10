Jazz-Aktuell

Verleihung SWR -Jazzpreis 7.11.

Verleihung SWR -Jazzpreis 7.11.

Die Keyboarderin Liz Kosack https://de.wikipedia.org/wiki/Liz_Kosack erhält am 7.11. den SWR -Jazzpreis -dotiert mit 15.000.-€ im www.dashaus-lu.de in www.ludwigshafen.de beim www.enjoyjazz.de u. gibt ihr Preisträgerkonzert. Karten unter 0621- 5 04 28 88 . Weitere Informationen unter www.swr2.de Die Aufzeichnung erfolgt am 26.11 im SWR2 Jazz Session .