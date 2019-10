Jazz-Aktuell

WDR -Jazzpreis 2020

Der WDR Jazzpreis 2020 wird vom www.wdr.de - www.wdr3.de wieder im Theater Gütersloh www.theater-gt.de am 1 Februar 2020 verliehen. Anfragen zu Bewerbungen , in den verschiedenen Kategorien an www.wdr3.de