Jazz-Aktuell

Inge Brandenburg NDR 19.10. ab 23:15

Inge Brandenburg NDR 19.10. ab 23:15

Der www.ndr.de sendet am 19.10. ab 23:15 den Film " Sing! Inge ,sing " - Ein Film über die Sängerin www.inge-brandenburg.de https://de.wikipedia.org/wiki/Inge_Brandenburg von Marc Boettcher www.boettcher-film.de -der auch CDs der Musik von der Sängerin vertreibt. Der Film wurde vor Jahren bei den www.nordischen-filmtagen.de in www.luebeck.de gezeigt und ausgezeichnet. Inge Brandenburg -geb. 18.2.1929 in Leipzig - verstorben 23.2.1999 wurde als beste Jazzsängerin bezeichnet und erhielt diverse Auszeichnungen Sie trat in Skandinavien / Libyen / Marokko u. anderen Ländern auf mit Ted Heath - Hans Koller u. verschiedenen Orchester. Siehe auch TV -Programm www.hoerzu.de