Jazz-Aktuell

Jazzfest Berlin ab 31.10

Jazzfest Berlin ab 31.10

Der Countdown lauft - dias Jazzfest Berlin beginnt am 31.10 www.berlinerfestspiele.de/jazzfest in diversen Sendern wie vom www.ndr.de www.ndr.de/info oder www.wdr3.de -dem www.swr.de (swr2) gibt es am 2.11. eine Radionacht ab 20 Uhr aus www.berlin.de