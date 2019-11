Jazz-Aktuell

Tickets für Kieler Woche 2020

Die www.kieler-woche.de findet 2020 vom 20-28.Juni statt . Ab Dezember gibt es die Karten für die Veranstaltungen " gewaltig leise" mit Götz Alsmann ( 20.6.) Anna Depenbusch (21.6 ) gefolgt von Gustav Peter Wöhler / Kurt Krömer / TV Smith & The Rumpacks / Die Thalbachs / Elements of Crime / Maybebop / u. am 26.6. Konstantin -Wecker Trio . Karten über www.eventim.de oder den örtlichen Vorverkaufsstellen in www.kiel.de Weitere Infos unter www.kieler-woche.de/gewaltigleise