Jazz-Aktuell

Kiel am Meer Pop /Jazz

Kiel am Meer Pop / Jazz

In www.kiel.de gibt es Veranstaltungen in der www.forstbaumschule.de - www.prinzwilly.de - www.raeucherei.org - www.altemeierei.de - www.diepumpe.de u. www.kulturforum-kiel.de und wechselnde Ausstellungen in der www.kunsthalle-kiel.de und eine Webcam unter www.kielmonitor.de mit Blick auf den Hafen u. Förde. Die Weihnachtsmärkte www.kieler-weihnachtsmaerkte.de u. den www.ndr.de/sh www.ndr.de mit News sowie www.rtlnord.de mit www.vip.de