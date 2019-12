Jazz-Aktuell

Trauer um Trompeter Herbert Joos

Der Jazztrompeter Herbert Joos -geb. 21.03.1940 in Karlsruhe ,ist nach einer Erkrankung in Baden_Baden am 7.12.2019 verstorben - https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Joos . Erspielte mit vielen Jazzgrö0en zusammen , nach seinem Studium. Er wurde 79 Jahre alt. Mit ihm verliert der Jazz eine Persönlichkeit.