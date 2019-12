Jazz-Aktuell

WDR Jazzpreis 2020

WDR Jazzpreis 2020

Der Jazzpreis des www.wdr.de geht an Shannon Barnett ( Improvisation ) Philip Zoubek ( Komposition) Bassem Hawar ( Musikkulturen ) . Den Nachwuchspreis erhält die Big-Band der Friedrich Schule Münster u. den Ehrenpreis The Dorf u. Umland . https://de.wikipedia.org/wiki/WDR-Jazzpreis - Das Jazzfest des www.wdr3.de wird am 1.Febr.2020 im www.theater-gt.de / www.guetersloh.de / ausgetragen und im Radio des WDR. Der Jazzpreis ist mit je 10.000.-€ dotiert.