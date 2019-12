Jazz-Aktuell

5 Jahre Kampen Jazz by Till Brönner

2020 feiert Till Brönner www.tillbroenner.de https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner in www.kampen.de auf der Ferieninsel www.sylt.de https://de.wikipedia.org/wiki/Sylt zum 5 Mal sein Festival " Kampen Jazz by Till Brönner" im Juli 2020. Das Festival ist kostenlos an 2 Tagen. Anfragen auch über www.9pm-media.com/de