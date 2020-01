Jazz-Aktuell

Trauer um Wolfgang Dauner

Der Jazzmusiker Wolfgang Dauner - geb. 30.12.1935 in Stuttgart - ist nach einer Erkrankung am 10.01.2020 in Stuttgart verstorben. www.dauner-around.de https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Dauner - Er hat den Jazz in Europa mitgeprägt und auf zahlreichen Bühnen der Welt gestanden. Er zählte zu den Jazzlegenden u. erhielt diverse Auszeichnungen. Die Jazzwelt nimmt Abschied von einer großen Persönlichkeit Er wird in Erinnerung bleiben als Musiker u. Freund .