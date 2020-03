Jazz-Aktuell

Jazzpreis an Franziska Amelie Schuster

Jazzpreis an Franziska Amelie Schuster

Der Landesjazzpreis des Landes www.baden-wuerttemberg.de der mit 15.000.-€ dotiert ist geht an Franziska Amelie Schuster www.franziska-schuster.com Der Preis wird am 10.juli in www.stuttgart.de beim Jazzopen siehe www.google.de überreicht. Der Preis wird seit 1985 an herausragende Künstler verliehen.