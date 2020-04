Jazz-Aktuell

Über 32 Mill. an Spenden.

Über 32 Mill. an Spenden.

Bei dem virtuellen Konzert " One World together at home " am 18.4. mit über 100 Stars in den sozialen Netzwerken gegen die Corona Pandemie kamen über 32. Mill. an Spenden zusammen . Das Konzert veranstaltet von der Organisation www.globalcitizen.org