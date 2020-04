Jazz-Aktuell

Kurt Weill Fest präsentiert Ute Lemper 21.4.

In Zusammenarbeit mit der Carnegie Hall New York präsentiert das www.kurt-weill-fest.de am 21.4. ab 20 Uhr ein Konzert mit Ute Lemper unter https://facebook.com/kurtweillfest