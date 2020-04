Jazz-Aktuell

30.4. Welttag des Jazz

30.4. Welttag des Jazz

Am 30.4. findet der Welttag des Jazz statt , der von der UNESCO ausgerufen wurde und durch die Corona -Pandemie nicht mit großen Konzerten begangen werden kann. https://de.wikipedia.org/wiki/Internationaler_Tag_des_Jazz - in einigen Städten wie in www.kiel.de / www.berlin.de / www.hamburg.de / www.koeln.de / www.muenchen.de usw. finden zwar Balkonkonzerte statt und der Hörfunk erinnert mit Sendungen im www.wdr3.de www.swr.de und vielen anderen Sendern - siehe www.hoerzu.de an den Tag. Aber Lokalitäten bleiben vorerst geschlossen. Trotzdem erinnern wir an den Tag und sagen " bleibt gesund "