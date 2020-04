Jazz-Aktuell

Sparkassen Arena Kiel

In einer Blitzumfrage zur Namenänderung der www.sparkassen-arena-kiel.de " -Pressemeldung vom 28.4. mit dem Namen Wunderino-Arena " -die auch von vielen Medien mit veröffentlicht wurden , - auch der www.ndr.de u. www.ndr.de/sh wird berichten , sowie die Zusammenarbeitet mit des www.thw-handball.de kam von vielen die Aussage " für uns bleibt es die Ostseehalle -Kiel " denn der Name hatte sich eingeprägt. Auch kamen bei vielen die Frage auf " WARUM " . Denn nach der Gewöhnung an www.sparkassen-arena-kiel.de in www.kiel.de blieb trotzdem der Name " Ostseehalle " als Konzert u. Event-Haus u. man fuhr zur Ostseehalle oder parkte vor der " Ostseehalle" Mehr unter www.google.de u. den Nachrichten der Medien. Es wird wohl einige Diskussionen geben .