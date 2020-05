Jazz-Aktuell

Ersten Lichtblicke

Die ersten Lockerungen in dem täglichen Leben beginnen. Doch wann es in den Jazzclubs weiter geht u. Veranstaltungshäusern wie www.sparkassen-arena-kiel.de entscheidet sich später. Siehe auch www.ndr.de oder www.dw.com oder www.deutschlandradio.de - www.wdr.de Denn die großen Festivals wurden abgesagt u. auf 2021 verschoben . In den sozialen Netzwerken gibt es zwar online Konzerte . Doch nicht jeder kann diese sehen. Warten wir weitere Entscheidungen ab. Denn die www.kieler-woche.de in www.kiel.de wird kein Volksfest wie üblich und auch in www.hamburg.de wurden Events abgesagt.