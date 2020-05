Jazz-Aktuell

8. Mai 1945 Swing / Jazz

8.Mai 1945 Swing / Jazz

Unter www.75jahrekriegsende.berlin alles über das das Ende des Krieges. Es war aber gleichzeitig ein Neuanfang der " Big Bands ". ob Erwin Lehn - Werner Müller- Willy Berking - oder die Dutch Swing College Band www.dsc.nl/de begannen nach 1945 mit Jazz und Swing und viele weitere Musiker . Es war eine Antwort auf die amerikanische Pop / Jazz Musik. Die Rolle der Rundfunksender mit ihren Orchestern gehörte zum täglichen Leben. Auch wenn die Rundfunksender noch unter der Besatzung der Engländer u. Amerikaner stand . Ob der NWDR ( www.ndr.de ) oder der Sender Nürnberg des www.br.de unter amerikanischer Besatzung " Serving American -American Forces Network " mit Sitz in www.frankfurt.de im Palmengarten. Es gab wieder Swing und Jazz. In www.herne.de im Central Cafe entstand am 9. Mai 1945 ein Orchester , wie auch in vielen Orten . Auch entstanden wieder Schallplatten . Der Auslandssender www.dw.com/kultur www.dw.com sendet in seinem Programm Konzerte aus www.berlin.de Moskau u. St. Petersburg.