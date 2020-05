Jazz-Aktuell

Festivals 2020 ??

Festivals 2020 ??

Immer mehr Festivals / Veranstaltungen werden abgesagt oder auf 2021 verschoben. Clubs wie z.B. das www.jazzit.at u. andere versuchen zwar online Konzerte anzubieten . www.hamburg.de u. das Kulturbüro www.hamburg.de/bkm bemühen sich um eine Klarheit zu schaffen. Aber wie ,wenn jedes Bundesland eigene Regeln aufstellt. Siehe auch in www.berlin.de mit den Clubs unter www.jazz-guide-berlin.de Also muss weiter gewartet werden . Konzerte in den sozialen Medien kann nicht jeder sehen , da er angemeldet sein muss.