Jazz-Aktuell

Events bis Oktober weiter verboten

Wie www.rtl.de mit www.vip.de aus www.koeln.de berichtet , will die Bundesregierung Großveranstaltungen bis Ende Oktober weiter untersagen. Ausnahmen sind möglich. Was bedeutet es für Häuser in www.kiel.de wie die www.sparkassen-arena-kiel.de oder der www.kieler-woche.de -in www.hamburg.de z. B. das www.reeperbahnfestival.com u. viele weitere Veranstaltungen ????? Nicht nur der finanzielle Verlust sondern die Kultur wird so geschwächt . Städte u. Veranstalter bemühen sich um die Erhaltung der Kultur und Musiker u. Bands müssen um ihre Existenz fürchten. Siehe auch www.ndr.de u. www.musikindustrie.de