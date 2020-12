Jazz-Aktuell

Essen - Basel- Salzburg

Essen-Basel-Salzburg

In www.essen.de die www.philharmonie-essen.de stellt ihre Konzerte online. --- In www.basel.com/de finden im Jazzclub www.birdseye.ch weiter Konzerte statt. Der Drummer www.kainar.de erhielt in www.salzburg.info/de den Kulturpreis https://www.youtube.com/user/LandSalzburg/live wie der Jazzclub www.jazzit.at mitteilte.