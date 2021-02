Jazz-Aktuell

Trauer um Chick Corea

Der legendäre Jazzpianist Chick Corea ist im Alter von 79 Jahren verstorben . www.chickcorea.com https://de.wikipedia.org/wiki/Chick_Corea Er gab Konzerte in der ganzen Welt und starb an einem Krebsleiden , wie www.billboard.com berichtet. 23 Grammys erhielt er in seiner Laufbahn. Die Jazzwelt nimmt Abschied von einem großartigen Künstler des Jazz. Videos unter www.google.de