Jazz-Aktuell

Mai - Juni Veranstaltungen

Mai - Juni Veranstaltungen

In www.wien.info/de im www.porgy.at u. unter www.ig-jazz.at - in www.basel.com/de im www.birdseye.ch sowie im www.birdland.de in www.neuburg-donau.de geht es wieder mit Jazzveranstaltungen . In www.salzburg.info/de im www.jazzit.at laufen die Planungen. Das www.jazzbaltica.de an der Ostsee findet vom 24.- bis 27.06. statt