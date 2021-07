Jazz-Aktuell

Jazzcampus Uni Mainz

Jazzcampus Uni Mainz

Eine " Summer Scholl " bietet in https://www.mainz.de in Zusammenarbeit mit der Landesmusikakademie www.musikbildungsstaetten.de die www.musik.uni-mainz.de vom 30.August bis 3.Sept. an für ambitionierte Nachwuchsjazzmusiker*innen ab 14 Jahren. Eine Anmeldung bis 1.August ist möglich an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Informationen unter https://jazz-campus-mainz.uni-mainz.de/summer-school/