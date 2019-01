Schlagerstar bleibt Altenpflegerin

Daniela Alfinito hatte im Januar die Charts mit dem Album " Du warst jede Träne wert " Trotz des Erfolges will sie vorerst in ihrem Beruf als Altenpflegerin weiterarbeiten . https://de.wikipedia.org/wiki/Daniela_Alfinito - Das Album unter www.daniela-alfinito.de - Videos -siehe www.google.de u. weitere Schlagzeilen. Die Liebe zum Beruf steht ihr im Vordergrund , was vielen Senioren ein Lächeln als " Dank " hervorruft.