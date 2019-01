Trauer um James Ingram

Der Soulsänger Starb am 29. Januar im Alter von 66 Jahren . https://de.wikipedia.org/wiki/James_Ingram - In seiner Karriere erhielt er zwei Grammys . Spiele mit Quincy Jones zusammen -Ray Charles u. vielen weiteren Künstlern. Geboren wurde er am 16.02.1956. Alben wie " Just Once " - " One Hundred Ways" waren in den US-Charts . Auch auf dem Album von Michael Jackson " Thriller " ist er zu hören. Auch auf www.billboard.com gibt es Informationen über den Songschreiber u. Multi-Instrumentalisten.