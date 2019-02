Trauer um Gus Backus

Der Schlagersänger Gus Backus ist am 21.02. im Alter von 81 Jahren verstorben . Der gebürtige US-Bürger starb nach langer Krankheit in Germering bei München. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Gus_Backus alles über sein Leben und seine Musik. Er zählte zu den Schlagersängern nach 1945 und hatte mit seinen Liedern große Erfolge . www.gusbackus.de - Auch in Filmen der Nachkriegszeit , erfreute er mit Unterhaltungsfilmen .