Neuer Deutscher Jazzpreis verliehen

In Mannheim wurde der " Neue Deutsche Jazzpreis " -dotiert mit 10.000.- € an Matthias Schriefl u. seine Band verliehen https://de.wikipedia.org./wiki/Matthias_Schriefl www.schriefl.eu - Matthias Schriefl erhielt auch den Solistenpreis mit 1000.-€ dotiert. Banjamin Schäfer www.benjaminschaefer.com - https://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Schaefer erhielt den mit 2000.-€ dotierten Kompositionspreis. Vergeben wurde die Preise von der www.ig-jazz.de www.neuerdeutscherjazzpreis.de in www.mannheim.de