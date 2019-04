TV-Tipp Whitney Houston 13.4.

Der Sender www.vox.de bringt in einer Doku am 13.4. ab 20.15 " 40 Jahre Whitney Houston " in über 4 Stunden eine Doku (2018) über die Queen of Pop. Mit Songs und nie veröffentlichen Aufnahmen über ihren Werdegang . Den Werdegang des Popstars ( 1963-2012 ) begleiten Freunde-Weggefährten in Interviews. https://de.wikipedia.org/wiki/Whitney_Houston www.whitneyhouston.com/de/ von 20.15 bis 0.40 bei www.vox.de