Subway Jazz Orchester Köln

Im September stehen mehrere Highlights auf dem Programm , mit Steffan Schorn - geb. 1967 in Aalen - studierte Jazz-Saxophon an der Musikhochschule Köln sowie Bass Klarinette in Rotterdam u. war Mitglied der NDR Bigband ( 1997 -2000 ) . Gründete dann sein Septett , mit dem er diverse Preise gewann , wie den Jazzpreis des Landes Baden Württemberg -den SWR Jazzpreis u. den WDR Jazzpreis ( Komposition ). Seit 2001 ist er Professor an der Hochschule für Musik in Nürnberg. Diverse CDs unter seinem Namen veröffentlichte er u. mit Peter Herbolzheimer-Nils Wogram u. Rundfunk Big Bands. Am 14.09. im Subway Köln / 12.10 / / 29.10 in Kronenburg / 09.11. im Subway / 10.11. im Katakombentheater Essen / 14.12. im Subway Köln - ( mit Martin Dürnschnabel-Johannes Ludwig - Jens Böckamp- Heiko Bidmon - Matthias Schwengler - Christian Mehler- Maik Kral -Lennart Schnitzler - Informationen unter www.steffenschorn.de - www.rogerhanschel.de u. www.jazz-im-subway.com