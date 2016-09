Bremer Jazzpreis 2016 am 23.9.

Am 23.09. wird der Bremer Jazzpreis- dotiert mit 10.000..-€ vom " Freundes und Förderkreis des Jazz in Bremen e.V. " zum dritten Mal in Bremen vergeben. Eine Jury aus 10 Personen entscheidet im Bremer Schlachthof www.schlachthof-bremen.de über die Gewinner. Der Preis wird von der der Karin u. Uwe Hollweg Stiftung gespendet . Infos www.jazzpreis-bremen.de