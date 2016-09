Musik im TV

Arte TV bringt am 16.9. um 21:45 Jimi Hendrix " Hear My Train A Comic " bis 23:15 u. ab 0:00 Konzert vom Paleo Festival u am 18.9. ab18:30 Chucho Valdies & the Afro Cuban Messengers ( vom Barcelona Jazz Festival --- 0:50 Afrika Festival Würzburg -. am 23.9 1:20 Nile Rodgers und Chic in Concert vom Jazz Fest Wien unter www.arte.tv/de ............. Am 15.9 / 16.9 /17.09. ab 17:15 das SWR 3 New Pop Festival 2016 " live aus dem Kurhaus Baden -Baden ( Wh. um 0:30 ) - am 19.9. ab 20:15 Rockpalast (Wh. um 23:45 ) auf dem ARD Sender www.einsplus.de .......... Am 20.09. um 22:30 Hubert von Goisern Dokufilm über den Musiker mit der Ziehharmonika -E-Gitarre , Soul und afrikanische Musik - sowie Konzert v.2015 u. Tournee 2014 in der USA www.br.de