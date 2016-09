Verleihung Deutscher Radio Preis 6.10

133 Radioprogramme öffentlicher u. privater Sender machen mit ihren besten Produktionen beim Wettbewerb mit . Der Preis wird in Hamburg verliehen. Ausgezeichnet wird der der britische Sänger Sting für sein Lebenswerk . - Bei der Gala in Hamburg treten auf " The BossHoss " - " Mat Simons " -- " Silbermond " - " Topic " und " Frances " Der NDR überträgt die Gala zeitversetzt ab 22 Uhr im www.ndr.de - der www.swr.de ab 23:45 und der www.wdr.de ab 0:25 - Live wird der Radiopreis im Hörfunk im Sender www.ndr2.de ab 20 gesendet . Informationen unter www.deutscher-radiopreis.de