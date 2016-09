Jazz im Audi Forum 13.10

Am 13.10 tritt die Sängerin Roberta Gambarini & Band im Audi Forum auf. Roberta Gambarini gilt als brillante Vokalistin die mit ihrer Band um den Altsaxofonisten Jesse Davis on Tour ist . Sie stand mit mit Herbie Hancock oder Ray Hargrove auf einer Bühne. Ihr neustes Album " Easy to Love " präsentiert sie in Ingolstadt . Karten unter 0800 383 4444 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Infos unter www.audi.de/foren