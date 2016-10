" Konzerte für Hamburg " Elbphilharmonie

Der Ticketverkauf für die " Konzerte in Hamburg " hat begonnen. Bei den 31 etwa einstündigen Konzerten mit denen sich das NDR Elbphilharmonie Orchester und die Elbphilharmonie an alle Klassik-Neulinge richten ,erklingen schon wenige Wochen nach der Eröffnung die Meisterwerke der Klassik im Großen Saal des neuen Konzerthauses. Die Tickets in drei Preiskategorien = zu 6 , 12 , 18 Euro sind ab sofort erhältlich. Wobei Tickets zu 6 Euro zunächst in Verkaufsstationen in Hamburger Stadtteilen u. Aktionstagen in Hamburger Bücherhallen erhältlich sind . Top-Solisten , wie die Pianistin Alice Sarah Ott oder Cellist Nicolas Altstädt wurden eingeladen . Am Pult steht Chefdirigent Thomas Hengelbrock oder Gastdirigent Krysztof Urbanski . Die 60.000 Karten sollen für jeden erschwinglich sein , so Kulturstaatsrat Carsten Brosda . Alle Infos zu Konzerten unter i www.elbphilharmonie.de/de/ = Tickets für " Konzerte für Hamburg " unter www.konzerte-fuer-hamburg.de - Kulturinformationen auch unter www.hamburg.de/kulturbehoerde