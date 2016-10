WDR 3 - Radio - Kurzinfo

10.10. ab 20:04 Hildener Jazztage Mai 2016 m Greetje Kauffeld / Echoes of Swing / Fischbacher Trio / - Jazz Rallay Düsseldorf vom Mai 2016 - // 13 Okt. - 20.Okt. u. 27. Okt. ab 20:04 Rudolstadt Festival // 18.Okt. ab 22:04 Konzerte des Edelhagen Orchesters - Gunter Hampel Fer.1968 - Rolf u. Joachim Kühn 1967- Klaus Doldinger 1965 - Albert Mangelsdorff 1963 // 24.Okt. ab 22:04 Meilensteine des Bebob m. Dizzy Gillespie - Thelonios Monk // 25.Okt. ab 22:04 From L. A . TO COLOGNE WDR Big-Band Bob Mintzer - 29.Okt. 20:04 New & Blue - WDR Big Band - ( Live aus der Kölner Philharmonie www.koelner-philharmonie.de ) Das vollständige Programm des WDR 3 Jazz & World unter www.wdr3.de