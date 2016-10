Trauer um Prof. Barbara Kisseler - Hamburg

Trauer um Prof. Babara Kisseler -Hamburg

" Hamburg und mit ihr die Bundesrepublik verliert eine herausragende Anwältin der Kultur" Am Freitag den 7. Okt. verstarb im Alter von 67 Jahren Hamburgs Kultursenatorin Prof. Barbara Kisseler nach schwerer Krankheit .. Die Freie und Hansestadt Hamburg mit dem Ersten Bürgermeister Olaf Scholz - Kulturvereine - Musiker und alle die sie kannten , sind in tiefer Trauer und mit den Gedanken bei ihrem Mann und ihrer Familie. Hamburg und die ganze Bundesrepublik verliert mit ihr eine herausragende Anwältin der Kultur. Wikipedia über Barbara Kisseler https://de.wikipedia.org/wiki/Barbara_Kisseler beschreibt ihren Lebensweg , Die am 8. Sept. 1949 in Asperden , Kreis Kleve studierte in Köln Theaterwissenschaft , Film u. Fernsehwissenschaft , Germanistik u. Pädagogik . War beim Deutschlandfunk - dem WDR- sowie der Carl -Duisburg-Gesellschaft. 1982 übernahm sie die Leitung des Kulturamtes der Stadt Hilden- 1986 der Landeshauptstadt Düsseldorf - von 1993 bis 2003 leitete sie im niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft u. Kultur die Abteilung Kultur , ehe sie von 2003 bis 2006 Staatssekretärin des Landes Berlin wurde u. ab 2006 Honorarprofessorin für Kultur in Potsdam. Seit 2011 war Prof. Babara Kisseler Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg u. seit Mai 2015 zudem Präsidentin des Deutschen Bühnenvereins. Sie hinterlässt eine große Lücke im Kulturleben . Viele werden ihren Humor vermissen und ihre Verdienste um die Kultur. Die Kulturstadt Hamburg trauert . / www.hamburg.de - www.hamburg.de/kulturbehoerde