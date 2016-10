Zeitreise der Popmusik in Bremen

Das Focke Museum Bremen zeigt in einer Sonderausstellung - bis 2017 - unter dem Namen " Oh yeah " die Zeitreise der Popmusik . Beginnend mit dem Charleston u. Shimmy 1920 in Berlin über den Rock`n Roll und Twist - der neuen Deutschen Welle- dem Punk- der Beat Ära bis Techno - bis zur Gegenwart . Hörbeispiele begleiten den Besucher in die Vergangenheit bis in die Gegenwart, auf der Zeitreise der 90 jährigen Musikgeschichte . Die Sonderausstellung ist bis zum Sommer 2017 zu sehen unter www.focke-museum.de