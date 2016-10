SWR Jazzpreis 2016 an Julia Hülsmann

Die Pianistin Julia Hülsmann erhält den Jazzpreis des SWR und Rheinland-Pfalz 2016- Der Preis ist mit 15.000.-€ dotiert und zählt zu den ältesten Jazzpreisen. Die Verleihung findet im Rahmen des www.enjoyjazz.de am 25.Oktober statt im Kulturzentrum " das Haus " in Ludwigshafen statt. Dort tritt Julia Hülsmann mit ihrem Duo auf , mit der norwegischen Sängerin Torun Eriksen und mit ihrem Trio . Karten unter www.enjoyjazz.de Eine Übertragung des Konzert ist am 15.Dez. um 23:03 in " SWR2 NOW Jazz " Infos über Julia Hülsmann www.jazzecho.de/julia-huelsmann/home u. unter https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Hülsmann - -"Das Haus "- Ludwigshafen - Bahnhofstr.30 - Karten unter 0621 / 504 2888 so der www.swr.de